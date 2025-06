Onça-parda invade lava-rápido no interior de São Paulo

Reprodução/Corpo de Bombeiros de Vinhedo

Felino foi sedado e resgatado

Moradores do centro de Vinhedo, no interior de São Paulo, viveram momentos de tensão com a presença inesperada de uma onça-parda em uma área urbana movimentada.

O felino foi avistado no fim da tarde deste sábado (14) dentro de um lava-rápido, o que levou ao acionamento imediato do Corpo de Bombeiros.

A equipe da unidade ABS19103 foi enviada ao local e agiu rapidamente para isolar a área, garantindo a segurança de moradores, funcionários do estabelecimento e do próprio animal. Pouco depois, profissionais da Associação Mata Ciliar — organização especializada em resgates de fauna silvestre — chegaram para dar continuidade à operação.

Com apoio de um médico veterinário, a onça foi sedada com segurança. A captura foi bem-sucedida e o animal foi encaminhado para avaliação veterinária. Segundo informações dos bombeiros, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Crescente presença de animais silvestres em áreas urbanas Casos como o de Vinhedo têm se tornado cada vez mais frequentes em diversas regiões do Brasil, especialmente em áreas que sofrem com o avanço urbano sobre habitats naturais. A destruição de matas nativas, incêndios florestais e escassez de alimentos nas florestas são alguns dos fatores que contribuem para que grandes felinos, como onças-pardas, se aproximem de centros urbanos. Apesar de geralmente evitarem contato com humanos, esses animais podem se sentir ameaçados em ambientes urbanos e agir de forma imprevisível. Diante da presença de animais selvagens, especialmente de grande porte como onças, é fundamental manter a calma e agir com responsabilidade. Veja algumas orientações importantes: Não se aproxime — Evite qualquer tentativa de chegar perto do animal. Felinos se sentem ameaçados com aproximações e podem reagir de forma agressiva.

Afaste-se em silêncio — Caso esteja próximo, recue devagar e sem movimentos bruscos. Barulhos ou gritos podem assustar o animal.

Não tente capturar — Mesmo animais aparentemente calmos podem se tornar perigosos. Deixe a tarefa de contenção para profissionais capacitados.

Ligue para os bombeiros (193) — Em situações como essa, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental. Informe o local exato — Detalhar o endereço e as condições do avistamento ajuda a agilizar o resgate.

