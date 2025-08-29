Onça-parda mata animais e causa pânico em interior, na Grande Curitiba; prefeitura emite alerta

Moradores da região de Itambezinho, área rural de Campo Largo, na Grande Curitiba, estão em alerta após o surgimento de uma onça-parda que teria matado animais em propriedades locais.

O caso ganhou repercussão depois de relatos nas redes sociais, incluindo o do influenciador Mayk Leão, que afirmou ter perdido uma ovelha de cerca de 70 quilos no ataque. Segundo ele, outros três animais de vizinhos também foram mortos.

“Ela pegou minha ovelha e pegou mais três da vizinha. Acreditamos que seja uma fêmea com filhotes. Precisamos proteger nossos animais, mas de forma nenhuma devemos caçar ou machucar a onça. […] Ela tentou me atacar. Precisei pedir ajuda dos vizinhos, que buzinaram para afastá-la, porque estava bem na frente da minha casa”, relatou o influenciador em vídeo publicado online.

Ação da Polícia Ambiental

Equipes da Polícia Ambiental foram até a região e confirmaram a ocorrência, ressaltando que ataques do tipo são considerados raros no Paraná. A corporação destacou que não há registros de ataques de onça-parda contra pessoas no estado. Caso o animal seja localizado, o Instituto Água e Terra (IAT) poderá ser acionado para realizar a realocação.

Alerta da Prefeitura

Diante dos relatos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Campo Largo emitiu um alerta à população, reforçando orientações de segurança:

Evitar andar sozinho, principalmente ao amanhecer e anoitecer;

Manter crianças sempre acompanhadas;

Em caso de encontro, não correr, não virar as costas e afastar-se lentamente;

Recolher animais em currais iluminados durante a noite;

Usar luzes externas e, se necessário, barulhos para espantar o felino.

A prefeitura reforçou que qualquer ocorrência deve ser comunicada ao órgão ambiental pelo telefone (41) 99554-0553 ou à Secretaria de Meio Ambiente pelo número (41) 3291-5137.

Fonte: Portal Guarani e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/15:09:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...