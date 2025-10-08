Onça-pintada captura sucuri às margens de rio no Pantanal

Foto: Reprodução | Cena arrancou suspiros e causou espanto durante um passeio de barco entre turistas, muitos deles conhecendo a região pela primeira vez.

O guia de turismo Yco Campos registrou o momento em que uma onça-pintada, batizada com o nome de Abril, capturou uma sucuri às margens do rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense. O registro foi feito durante um passeio de barco, no último domingo (5).

Nas imagens, é possível ver o felino se aproximando cautelosamente do réptil antes de atacar. Em poucos segundos, a cobra é capturada pela onça.

A cena arrancou suspiros e causou espanto entre os turistas, muitos deles conhecendo a região pela primeira vez.

O parque

O Parque Estadual Encontro das Águas está localizado na confluência dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre Poconé e Barão de Melgaço, municípios a 104 e 121 km de Cuiabá. A reserva contempla o maior número de onças-pintadas, com uma extensão de 108 mil hectares.

Os turistas podem passear de barco pelo bioma ao mesmo tempo em que fazem o monitoramento das onças de forma voluntária por meio de fotos e vídeos de diferentes aparições dos felinos.

Os guias orientam que o melhor momento para se deparar com os animais é entre os meses de julho e fim de setembro, quando começa o período da seca, o que faz com que os felinos procurem água e, com isso, ficam expostos às margens dos rios, sendo possível vê-los de uma distância segura.

