Onça-pintada do Pará vai a São Paulo para conhecer novo “namorado”

O encontro faz parte de um intercâmbio entre instituições voltado à conservação genética da espécie ameaçada de extinção. | Foto: Divulgação

O encontro tem a finalidade de ajudar na preservação da espécie que está ameaçada de extinção. Confira!

A onça-pintada Ruana, nascida e criada no BioParque Vale Amazônia, no sudeste do Pará, acaba de embarcar em uma importante missão: ajudar na preservação da sua espécie.

A viagem, realizada por meio de programa Avião Solidário, de uma companhia aérea brasileira levou a felina de Parauapebas (PA) até São Paulo, onde conhecerá um possível parceiro reprodutivo. O encontro faz parte de um intercâmbio entre instituições voltado à conservação genética da espécie ameaçada de extinção.

A viagem, que duraria ao menos dois dias por via terrestre (considerando pausas e cuidados necessários ao longo do percurso), foi concluída em cerca de 4 horas com o apoio da companhia aérea e do Ibama. A escolha do transporte aéreo garantiu mais conforto, segurança e menor estresse ao animal.

A ação integra o Programa de Conservação e Manejo Ex Situ de Espécies Ameaçadas, uma iniciativa do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB). O objetivo é garantir a diversidade genética e o manejo responsável das espécies ameaçadas fora do ambiente natural.

“Nosso trabalho vai além do cuidado com os animais silvestres: atuamos diretamente na promoção do bem-estar animal e na conservação de espécies ameaçadas ao destinar esses indivíduos a instituições que compartilham os mesmos valores. Ao oferecer uma segunda chance a filhotes cujos pais foram vítimas de maus-tratos e do tráfico de animais silvestres, possibilitamos que iniciem novas histórias, formem novos pares e contribuam para a preservação das espécies”, destaca Nereston De Camargo, médico veterinário do Bioparque Vale Amazônia.

A reprodução em cativeiro é uma das ferramentas mais importantes para salvar espécies como a onça-pintada, que hoje figura na lista das ameaçadas de extinção. O ambiente precisa ser cuidadosamente controlado para reduzir o estresse dos animais, e o “match” entre o casal é fundamental para o sucesso reprodutivo. O processo de acasalamento é acompanhado de perto por biólogos e veterinários, garantindo que tudo ocorra com segurança e respeito ao bem-estar animal.

A gestação da onça-pintada dura entre 90 e 110 dias, geralmente resultando no nascimento de um ou dois filhotes. Na natureza, os filhotes ficam sob os cuidados da mãe até completarem cerca de dois anos – fase essencial para seu aprendizado e sobrevivência.

