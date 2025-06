Onça-pintada é encontrada morta às margens de rio em MT no Dia Mundial do Meio Ambiente

Onça é encontrada morta em rio de Mato Grosso no dia internacional do Meio Ambiente — Foto: Reprodução

A suspeita é que o felino tenha sido morto por humanos após, supostamente, o animal ter atacado bezerros da região. A Polícia Civil e a Secretaria de Meio Ambiente do estado investigam o caso.

Na data dedicada à preservação ambiental, nessa quinta-feira (5), uma onça-pintada foi encontrada morta às margens do Rio Cuiabá em Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá. A espécie ameaçada de extinção e símbolo do Pantanal.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) informou que fez a retirada do corpo do animal e que o encaminhou para perícia.

A suspeita é que o felino tenha sido morto por humanos após, supostamente, o animal ter atacado bezerros da região. Em um vídeo gravado por pessoas que passavam de barco, um dos tripulantes comentou que o animal teria sido morto.

“Aqui o bicho pega, comeu bezerro, morre mesmo”, afirma um dos tripulantes.

Outros registros feitos por estudantes mostram o corpo do animal na margem do rio. Em meio à gravação, é possível ouvir uma adolescente mencionar o Dia Mundial do Meio Ambiente, enquanto colegas riem da situação, gerando indignação nas redes.

A Polícia Civil confirmou que a Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) já está ciente das imagens e iniciou a investigação.

Segundo a organização ambiental WWF, a onça-pintada é classificada como espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e pelo IBAMA. Entre as principais ameaças à sua sobrevivência estão a destruição do habitat e a caça predatória, frequentemente motivada por supostos prejuízos causados a animais domésticos.

Fonte: Arielly Barth, Victória Oliveira, g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2025/08:20:12

