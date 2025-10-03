Onça-pintada é resgatada após passar horas nadando ferida por disparos de arma de caça; Veja vídeo

Foto: Reprodução | Animal apresentava ferimentos causados por disparos de caçadores e foi resgatado por equipes de fiscalização ambiental.

O Batalhão de Policiamento Ambiental realizou o resgate de uma onça-pintada ferida na cabeça, supostamente por disparo de arma de fogo, encontrada nadando exaustivamente no Rio Negro, próximo à praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O animal foi avistado por tripulantes de uma embarcação, que acionaram imediatamente o Batalhão Ambiental. A operação foi comandada pelo capitão PM Dilson Castro, com apoio do professor Rogério, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), especialista em felinos, que utilizou uma caixa de contenção especial.

Após o resgate, realizado com o auxílio de diversos órgãos de defesa ambiental, a onça-pintada foi levada a uma clínica veterinária especializada. Foram realizados procedimentos cirúrgicos para a retirada de projéteis de arma de caça, que teriam sido disparados contra o animal antes de ele pular no rio.

O capitão Dilson Castro ressaltou que a operação foi inédita para a corporação, devido à complexidade do resgate de um felino de grande porte e agressivo. Após a recuperação, a onça será devolvida ao seu habitat natural.

