Onça preta bebê é resgatada em Novo Progresso | PA

O Instituto informou ainda que, o filhote é uma fêmea de aproximadamente três meses | Divulgação/Instituto Onça Pintada

O filhote foi encontrado em uma fazenda na zona rural do município de Novo Progresso,

Moradores do município de Novo Progresso, no Pará, resgataram um filhote de onça preta. Testemunhas disseram que o animal estava sozinho e assustado numa área de mata, quando foi encontrado, neste final de semana.

Os moradores levaram o filhote até a fazenda mais próxima, que fica na comunidade “Alvorada da Amazônia”, na zona rural do município.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que uma equipe de fiscalização ambiental entrou em contato direto com os envolvidos na situação para garantir que o animal tivesse o destino correto.

Segundo a secretaria, um casal de pescadores não identificados abordou o caseiro de uma fazenda, às margens do rio Jamanxim, e pediu que cuidasse do filhote de onça preta e depois iriam retornar para buscá-lo. O funcionário comunicou o dono da propriedade que imediatamente acionou o “Instituto Onça Pintada”.

O Instituto Instituto Onça Pintada providenciou transporte interestadual de fauna, emitida pelo Ibama, para que o animal fosse transportado até a sede da entidade e então recebesse os devidos cuidados. O Instituto informou ainda que o filhote é uma fêmea de aproximadamente três meses e já se encontra em protocolo de tratamento de filhotes.

De acordo com os especialistas, as onças pretas, também conhecidas como panteras negras, são, na verdade, onças pintadas que nascem diferentes. A cor escura é uma mutação genética que aumenta a quantidade de melanina nos animais.

