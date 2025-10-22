Onças fazem sucuri de “cabo de guerra” em disputa por alimento no Pantanal; vídeo

Foto: Reprodução | Cena rara foi registrada por fotógrafo peruano no Parque Estadual Encontro das Águas, em Mato Grosso. Os felinos, Medrosa e Thomas, acabaram dividindo a presa ao meio.

Duas onças-pintadas foram flagradas disputando uma sucuri amarela no Parque Estadual Encontro das Águas, no Mato Grosso. O registro foi feito pelo fotógrafo peruano Rodrigo Chavez e publicado na segunda-feira (20).

A fêmea, chamada Medrosa, tem nove anos, enquanto o macho, Thomas, habita a área do parque desde 2022. Segundo o fotógrafo, que acompanha onças no Pantanal desde 2019, os felinos estavam acasalando há cerca de quatro ou cinco dias quando encontraram a sucuri às margens de um rio.

“Um a pega pela cabeça e o outro pelo rabo, e começam a puxar com toda a força. A briga começou no alto do barranco, eles caem na água e a luta continua, esticando a sucuri ao máximo. No final, a sucuri se divide em duas metades quase do mesmo tamanho”, relatou Rodrigo em suas redes sociais.

No fim, Medrosa levou sua parte e se afastou, enquanto Thomas abandonou o restante para segui-la.

O Parque Estadual Encontro das Águas, criado em 2005, possui 108,9 mil hectares entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, ao sul de Cuiabá. A área abriga uma das maiores concentrações de onças-pintadas do mundo e é essencial para a preservação da biodiversidade do Pantanal.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso/@rodrigochaveznoriega

