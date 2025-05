Onda polar atinge pico nesta sexta; veja capitais mais frias do país

Previsão de geada — Foto: Arte/g1

Previsão indica que a geada deve cair de forma ampla em boa parte do Centro-Sul. Capitais podem registrar novos recordes de baixas temperaturas.

Após derrubar as temperaturas em boa parte do Centro-Sul, causando até neve em alguns estados do Sul, a onda de frio deve atingir seu pico nesta sexta-feira (30).

Com isso, as temperaturas devem cair ainda mais em boa parte dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A geada deve se espalhar de forma ampla por boa parte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, todo o estado do Paraná, centro-oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul. (veja no mapa abaixo)

🌨️A geada ocorre quando é formada uma camada de gelo nas superfícies por causa da intensa redução de temperatura quando a umidade do ar está elevada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as capitais mais frias do país nesta sexta devem ser:

Porto Alegre – mínima de 6°C

Florianópolis – mínima de 11°C

Curitiba – mínima de 3°C

São Paulo – mínima 10°C

Campo Grande – mínima de 10°C

No Rio de Janeiro, a expectativa é de que a mínima seja de 14°C, enquanto em Cuiabá os termômetros devem registrar 16°C.

Neve, chuva congelada e geada: entenda diferença entre fenômenos que podem acontecer durante a onda de frio

Saiba mais

Novos recordes de temperatura

Com a onda polar ganhando frio em todo o Centro-Sul, há expectativa de novos recordes de frio. Na quinta-feira (29), recordes foram registrados em 5 capitais:

São Paulo

A temperatura mínima registrada foi 12,4°C. O recorde anterior de menor temperatura em 2025 era de 13,3°C e foi registrado no dia 15 de maio.

Porto Alegre

A capital gaúcha registrou 8,5°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde anterior registrado era de 9,2°C, em 23 de maio.

Curitiba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 5,8°C na manhã desta quinta-feira. O recorde anterior era de 9,5°C, em 11 de maio.

Campo Grande

Geralmente com temperaturas mais altas, a capital do Mato Grosso do Sul sentiu o impacto da massa de ar polar e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 6,6°C de temperatura mínima na quinta-feira (29). A menor temperatura deste ano era de 8,5°C, em 28 de maio.

Cuiabá

Cuiabá também estabeleceu um novo recorde de frio para 2025 na madrugada de quinta, com os termômetros marcando 14 ºC de temperatura mínima. A menor marca deste ano era de 19 ºC, em 23 de maio.

De acordo com a Climatempo, as cinco capitais podem registrar novos recordes de menor temperatura do ano nesta sexta (30).

Previsão para as regiões

Veja abaixo como fica o tempo em cada uma das regiões brasileiras com o avanço da frente fria:

Sul

O tempo deve ficar firme na região nesta sexta. Não há previsão de chuva e o destaque fica para as baixas temperaturas, que devem se manter com o pico da onda de frio previsto.

Sudeste

O sol volta a predominar em boa parte da região, com alta chance de geada no sudoeste, centro e oeste paulista.

“No Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e a faixa central do Rio de Janeiro, o deslocamento da frente fria favorece a ocorrência de pancadas de chuva. Há alerta para temporais no litoral do Espírito Santo”, detalha a meteorologista Stefanie Tozzo.

Centro-Oeste

O tempo firme também predomina em toda a região. As temperaturas seguem baixas, principalmente durante a parte da manhã. Não há previsão de chuva para nenhum dos estados da região.

Norte

Há previsão de chuva para o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, com alerta para temporais.

Na faixa central do Amazonas e do Pará, o sol predomina, mas com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com destaque para o predomínio do sol.

Nordeste

A chuva segue concentrada desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Na costa norte, há previsão de pancadas isoladas.

“Nas demais áreas litorâneas, a chuva ocorre em forma de pancadas, com intensidade moderada a forte”, comenta a meteorologista.

Fonte: Júlia Carvalho, g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/10:44:57

