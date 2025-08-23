Onde assistir a Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão e aos outros jogos deste sábado (23)

Lance de Cruzeiro x Internacional, pelo Brasileirão 2025 — Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro

O Cruzeiro recebe o Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Saiba o horário e onde assistir ao vivo aos jogos deste sábado.

O Cruzeiro encara o Internacional, neste sábado (23), às 18h30, no Mineirão, em busca de se aproximar dos líderes do Brasileirão. Confira os horários e onde assistir aos jogos do dia.

Brasileirão:

RB Bragantino x Fluminense – 16h – Premiere e Youtube da CBN

Cruzeiro x Internacional – 18h30 – Prime Video

Grêmio x Ceará – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B:

Coritiba x Remo – 16h – RedeTV!, ESPN, Disney+, Desimpedidos e SportyNet

Goiás x América-MG – 18h – Disney+, Kwai e SportyNet

CRB x Athletico-PR – 20h30 – Disney+

Premier League:

Manchester City x Tottenham – 8h30 – ESPN e Disney+

Bournemouth x Wolverhampton – 11h – Disney+

Brentford x Aston Villa – 11h – ESPN e Disney+

Burnley x Sunderland – 11h – Disney+

Arsenal x Leeds United – 13h30 – Xsports e Disney+

LaLiga:

Mallorca x Celta de Vigo – 12h – ESPN 4 e Disney+

Atlético de Madrid x Elche – 14h30 – Disney+

Levante x Barcelona – 18h30 – Disney+

Serie A:

Genoa x Lecce – 13h30 – Disney+

Sassuolo x Napoli – 13h30 – ESPN e Disney+

Milan x Cremonese – 15h45 – ESPN 4 e Disney+

Roma x Bologna – 15h45 – Xsports e Disney+

Bundesliga:

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 10h30 – Sportv, Xsports, Cazé TV, Prime Video e Onefootball

Frankfurt x Werder Bremen – 10h30 – Goat e Onefootball

St. Pauli x Borussia Dortmund – 13h30 – Goat e Onefootball

Ligue 1:

Olympique de Marselha x Paris FC – 12h – Cazé TV e Prime Video

Lyon x Metz – 16h05 – Cazé TV e Prime Video

