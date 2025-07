Onde tem feriado em agosto? Veja previsão do mês e feriados nacionais até o fim do ano

Há ainda nove feriados nacionais até o fim deste ano de 2025 (Foto: jannoon028 / Freepik)

Paraenses têm feriado estadual nesse mês

O mês de agosto não tem feriados nacionais, mas comemora-se o Dia dos Pais no segundo domingo do mês, dia 10. A data comemorativa, porém, não é feriado.

Alguns feriados estaduais também acontecem no mês.

Paraíba – 5 de agosto, data da fundação do Estado e do aniversário de João Pessoa –

Rio Grande do Norte – 7 de agosto, data do aniversário do Estado

Pará – 15 de agosto, data da adesão do Estado à Independência –

Tocantins – 15 de agosto, Dia do Senhor do Bonfim

Já os feriados municipais de agosto ocorrem em:

Belo Horizonte – 15 de agosto, pela comemoração do dia da padroeira da capital de Minas Gerais, Assunção de Nossa Senhora;

Campo Grande – 26 de agosto, aniversário da cidade da capital de Mato Grosso do Sul –

Maceió – 27 de agosto, dia da padroeira da capital de Alagoas, Nossa Senhora dos Prazeres.

Outras datas comemorativas também ocorrem em agosto, como:

5 de agosto – Dia Nacional da Saúde –

6 de agosto – Dia Nacional dos Profissionais da Educação –

9 de agosto – Dia Internacional dos Povos Indígenas –

11 de agosto – Dia do Estudante –

18 de agosto – Dia do Estagiário –

26 de agosto – Dia Internacional da Igualdade da Mulher

Há ainda nove feriados até o fim deste ano de 2025. São eles:

7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo)

2 de novembro – Finados (feriado nacional);

5 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro – Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro – Natal (feriado nacional);

31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

Fonte: Estadão Conteúdo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/15:09:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com