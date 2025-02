Ônibus cai em abismo na Bolívia e deixa ao menos 30 mortos e 15 feridos

Foto: Divulgação- Polícia da Bolívia | O acidente ocorreu em uma estrada estreita de mão dupla que liga as cidades de Potosí e Oruro

Um grave acidente de trânsito deixou pelo menos 30 mortos e 15 feridos nesta segunda-feira (17) em Yocalla, na região de Potosí, sul da Bolívia. De acordo com informações da polícia local, um ônibus de passageiros saiu da pista e despencou em um abismo de aproximadamente 800 metros de altura.

As equipes de resgate continuam trabalhando no local para recuperar os corpos e prestar socorro às vítimas. “Até o momento, contabilizamos pelo menos 30 vítimas fatais, que estão sendo levadas ao necrotério”, afirmou o coronel Victor Benavides à agência de notícias AFP.

O acidente ocorreu em uma estrada estreita de mão dupla que liga as cidades de Potosí e Oruro. Segundo relatos da imprensa local, a principal hipótese das autoridades é que o veículo trafegava em alta velocidade, o que pode ter levado o motorista a perder o controle do ônibus. “Aparentemente, ele não conseguiu frear a tempo”, explicou o coronel Benavides.

Entre os feridos, ao menos três são crianças. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região, e algumas estão em estado grave.

Esse é o acidente de trânsito mais fatal registrado na Bolívia em 2025. No final de janeiro, outro ônibus tombou na mesma região de Potosí, causando a morte de 19 pessoas.

De acordo com o Ministério do Interior boliviano, cerca de 1.400 pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito no país. O excesso de velocidade, a imprudência dos motoristas e falhas mecânicas são os principais fatores que contribuem para essas tragédias. Segundo o Observatório Boliviano de Segurança Cidadã, o departamento de Potosí responde por 10,6% de todos os acidentes fatais registrados no país.

