Ônibus capota em rodovia e deixa cerca de 25 feridos no Pará

Foto:Reprodução | Um ônibus que transportava passageiros da zona rural de Aurora do Pará com destino a Mãe do Rio capotou na manhã deste sábado (19) e deixou feridos. O acidente ocorreu na rodovia BR-010. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CBMPA), pelo menos 25 pessoas sofreram escoriações e precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo teria perdido o controle da direção e fez com que o ônibus saísse da pista e capotasse, adentrando uma área de mata nos arredores da via.

Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde em Aurora do Pará e Mãe do Rio.

Equipes da PRF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Bombeiros estão no local do acidente realizando os primeiros atendimentos às vítimas. Até o momento, não há confirmação de mortes.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2025/07:26:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...