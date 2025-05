Ônibus clandestino do Pará é interceptado em SC com 16 passageiros a bordo

Foto: Gabriel Langaro/NDTV Record | Um ônibus do Pará foi interceptado no posto da Polícia Militar Rodoviária da Vila Itoupava, com apoio da Semudes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), na tarde desta terça-feira (27).

O ônibus clandestino saiu de Belém (PA) na madrugada de sábado, com destino à Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Segundo a Semudes, havia 16 passageiros, incluindo 3 crianças, no veículo.

Um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia e foi detido no posto da Polícia Militar Rodoviária, assim que o ônibus clandestino foi abordado.

Uma criança de 9 anos que viajava sozinha foi encaminhada a um abrigo em Blumenau. A menor segue no local à espera de um responsável. O pai reside em Belém e a mãe, em São José, na Grande Florianópolis

Empresa clandestina cobrou até R$ 800 por passagens

Ônibus do Pará com “diversas irregularidades” é interceptado em Blumenau – Foto: Gabriel Langaro/NDTV RecordÔnibus do Pará com “diversas irregularidades” é interceptado em Blumenau – Foto: Gabriel Langaro/NDTV Record

Segundo relatos dos passageiros e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a empresa de transporte cobrou entre R$ 600 e R$ 800 por passagem. Todos os passageiros estavam viajando a trabalho ou turismo.

Após a interceptação, o ônibus do Pará foi levado à rodoviária de Blumenau para o encaminhamento dos passageiros. Os viajantes seguirão suas rotas com uma linha de ônibus regular, com passagens pagas pela empresa clandestina.

Em seguida, o veículo seguiu para o pátio da ANTT, em Itajaí.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

