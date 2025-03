Ônibus com 45 pessoas cai em ribanceira; adolescente morre e 26 pessoas ficam feridas

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (Foto: Divulgação / PRF)

Feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região.

Um ônibus da empresa Viação 1001 caiu em uma ribanceira na Rodovia Presidente Dutra, pouco antes do trevo de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 6. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 45 pessoas estavam dentro do ônibus. Um adolescente de 13 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ao todo, 26 pessoas ficaram feridas.Sete pessoas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Regional de Taubaté e outras 13 para o pronto-socorro do hospital de Pindamonhangaba.

De acordo com os bombeiros, um homem de 23 anos teve um traumatismo de quadril e um adolescente de 15 teve ferimento na cabeça. Além disso, um homem de 36 anos e duas mulheres, de 22 e 31 anos, se queixavam de dores nas costelas, coluna e lombar. As seis vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas a um hospital na região.

Outras 11 vítimas foram socorridas pela CCR, concessionária da rodovia, e nove pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os 19 passageiros restantes não apresentavam ferimentos e foram encaminhados a um posto Graal próximo, conforme o Corpo de Bombeiros.A reportagem procurou a Viação 1001 para mais detalhes e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2025/07:19:35

