Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista que dormia no bagageiro morre

Foto: Reprodução | Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins na madrugada desta segunda-feira (27), em Tocantinópolis, norte do Tocantins. Uma pessoa morreu.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando o veículo se preparava para embarcar em uma balsa rumo a Porto Franco, no Maranhão. O motorista que conduzia o ônibus perdeu o controle após uma falha no sistema de freios. O ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

O condutor de 25 anos, que estava dormindo no bagageiro, ficou preso e morreu afogado. O corpo foi localizado a uma profundidade de três metros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O outro motorista conseguiu escapar pelas janelas.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves: um homem de 31 anos e uma criança de 7 anos, que receberam atendimento no local e passam bem. Os demais passageiros não se feriram e foram resgatados com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa de transporte.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. A PM informou que realizou perícia técnica para apurar a causa da falha nos freios. O ônibus ficou submerso, sendo necessário o uso de um guincho para removê-lo do rio.

Fonte: UOL Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/12:53:31

