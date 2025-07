Ônibus com fiéis de igreja do sudeste do Pará tomba em rodovia no Maranhão

O ônibus levava 60 passageiros de volta à Parauapebas quando ocorreu o acidente/ Foto: Divulgação

Acidente ocorreu na BR-226; grupo retornava de congresso religioso no Piauí. Todos os ocupantes sobreviveram.

Um ônibus que transportava integrantes de uma igreja evangélica de Parauapebas, no sudeste do Pará, tombou na manhã do último domingo (13) na rodovia BR-226, entre os municípios de Sítio Novo e Grajaú, na região central do Maranhão.

De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção devido às más condições da estrada, o que provocou o acidente. Apesar do susto, todas as vítimas sobreviveram.

Equipes de resgate da região foram acionadas e prestaram atendimento no local. Os feridos foram encaminhados a unidades de saúde próximas para avaliação e cuidados médicos.

O grupo retornava de um congresso evangélico realizado na cidade de Teresina, no Piauí. A igreja responsável informou que está prestando todo o suporte necessário aos fiéis, incluindo alimentação e transporte para garantir o retorno seguro de todos ao Pará.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

