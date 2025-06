Ônibus com integrantes de quadrilha junina cai no Rio Tapajós em Santarém

Foto: Reprodução | O susto aconteceu na noite de sábado (7/6), próximo à Praça Tiradentes. Seis jovens tiveram escoriações leves.

Um ônibus que transportava integrantes de uma quadrilha junina caiu no Rio Tapajós na noite de sábado (7/6), em frente à Praça Tiradentes, no centro de Santarém, no oeste do Pará. O acidente causou grande comoção entre os ocupantes do veículo e transeuntes que estavam nas proximidades. Com informações da página SOS Santarém.Segundo relatos de testemunhas, o coletivo teria perdido o freio enquanto manobrava na rampa de acesso à praça, local onde ocorreria uma apresentação junina. O ônibus acabou descendo desgovernado em direção ao rio e adentrou as águas do Tapajós, gerando momentos de pânico entre os dançarinos que se preparavam para se apresentar.

Apesar da gravidade da situação, não houve registro de morte. Pelo menos seis jovens sofreram escoriações leves e foram atendidos por equipes de resgate. Um dos integrantes da quadrilha, visivelmente emocionado, agradeceu pelo desfecho que poderia ter sido trágico: “Graças a Deus a gente tá vivo”, declarou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e chegou ao local para realizar o resgate e a retirada do ônibus, que já foi removido das águas. A Polícia Militar do Pará (PMPA) também esteve presente para controlar o fluxo de curiosos e auxiliar nas investigações iniciais.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar para obter mais informações sobre as causas do acidente e aguarda posicionamento oficial.

Fonte: Ingrid Sales e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/09:00:20

