Ônibus com universitários tomba na estrada e deixa pelo menos 7 mortos

(Foto: Reprodução) – As vítimas eram estudantes do curso de paisagismo, que estavam a caminho de uma visita técnica ao Cactário Horst, na cidade de Imigrante, no Rio Grande do Sul.

Um acidente com um ônibus que transportava estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), deixou pelo menos sete mortos, nesta sexta-feira (4). As vítimas eram estudantes do curso de paisagismo, que estavam a caminho de uma visita técnica ao Cactário Horst, na cidade de Imigrante, no Rio Grande do Sul.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, o ônibus saiu da pista pelo lado esquerdo e perdeu os freios, caindo em uma ribanceira. A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos para o atendimento da ocorrência.

Ao todo 35 pessoas estavam no veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 31 alunos, três professores e um motorista terceirizado. As vítimas ainda não foram identificadas e a universidade informou que uma equipe da instituição acompanha o resgate.

