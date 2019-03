Ônibus da prefeitura de Tailândia é flagrado em praia do Maranhão durante o carnaval

O veículo era usado para fazer transporte de pacientes que precisam de tratamento fora de domicílio.

Õnibus foi flagrado durante o final de semana do Carnaval em praia de São Luís, no Maranhão — Foto: Promotoria de Tailândia

O Ministério Público do Pará (MPPA) instaurou um inquérito para investigar a denúncia de um ônibus da prefeitura de Tailândia, sudeste do estado, flagrado em uma praia de São Luís, no Maranhão, durante o domingo de carnaval. De acordo com informações divulgadas pelo MPPA na última quinta-feira (8), o veículo era usado para fazer transporte de pacientes internados em hospitais municipais para Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Segundo o MPPA, o inquérito deve solicitar para a prefeitura de Tailândia a cópia integral do processo licitatório de aquisição do ônibus. Com isso, os promotores buscam verificar se houve ou não desvio de finalidade e má administração de recursos públicos. Caso o MP prove que houve irregularidades, a prefeitura pode ser denunciada por improbidade administrativa.

O G1 entrou em contato com a prefeitura de Tailândia e aguarda resposta.

