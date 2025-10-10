Ônibus pega fogo, explode e solta fumaça preta no Pará

Foto:Reprodução | Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (9), na esquina da avenida Visconde de Souza Franco com a travessa Boaventura da Silva

Um ônibus pegou fogoe soltou fumaça pretana tarde desta quinta-feira (9), na avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca, em Belém. O incêndio aconteceu próximo à esquina com a travessa Boaventura da Silva e chamou a atenção de quem passava pelo local. O veículo operava a linha Ananindeua – Pres. Vargas (Águas Brancas), da empresa Barata Transportes.

Segundo testemunhas, a fumaça podia ser vista de longe, cobrindo parte da via. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Por causa do incêndio, o trânsito ficou lento na avenida Visconde de Souza Franco, uma das principais vias de Belém. As causas do incêndio ainda não foram informadas. O veículo deve passar por perícia para identificar o que provocou o fogo.

