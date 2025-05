Operação Ágata apreende 226 kg de drogas nas proximidades da Terra Indígena Vale do Javari

Manaus (AM) – Na tarde desta terça-feira, 27 de maio de 2025, por volta das 16h30, tropas do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron SOLIMÕES/8º BIS), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas, realizaram uma significativa apreensão de drogas no Porto de Benjamin Constant, área de amortecimento da Terra Indígena Vale do Javari, às margens do rio de mesmo nome.

A abordagem foi realizada no contexto da Operação Ágata 2025 – Comando Conjunto APOENA, sob o Comando do 9º Distrito Naval (9ºDN), que intensifica a presença do Estado e colabora no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais nas áreas lindeiras. Durante a inspeção de uma embarcação regional, com o apoio de um cão farejador do Cmdo da SOLIMÕES/8o BIS, localizaram entorpecentes escondidos sob o obstáculo da embarcação, exigindo a retirada parcial da estrutura para acesso ao material ilícito.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Foram apreendidos, ao todo, 226 kg de drogas, assim distribuídos:

101 kg de macarrão base de cocaína;

98 kg de maconha; e

16 kg de cocaína pronta para consumo.

O tripulante do embarque foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil da cidade de Benjamin Constant para os procedimentos legais cabíveis, juntamente com todo o material apreendido.

Sobre a Operação Ágata

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a Operação é conduzida pelo Comando Conjunto APOENA e busca garantir a soberania e intensificar a presença do Estado na Amazônia, em ações integradas de colaboração no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. Além disso, também presta assistência aos povos tradicionais (indígenas e ribeirinhos) nos mais distantes locais. Até o momento, a Ágata Amazônia realizou mais de 45,9 mil assistências médicas e distribuiu cerca de 120 mil medicamentos para cerca de 67 comunidades.

Com uma área de atuação que ultrapassa 510 mil milhas quadradas – o equivalente ao território da Espanha – a Operação ÁGATA Amazônia 2025 reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a preservação da floresta, a proteção das tradições tradicionais e o enfrentamento firme às atividades criminosas.

Fonte: Equipe de Comunicação Social/ Operação Ágata Amazônia 2025 – Comando Conjunto Apoena e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/05/2025/14:23:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...