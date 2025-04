Operação Ambiental desmonta estrutura de garimpos ilegais na PA Trans garimpeira

(Foto>Reprodução) – Em operação realizada durante o mês de março, órgãos ambientais queimaram caminhões de transporte de combustível, escavadeiras e maquinas usadas para extrair ouro, de garimpeiros que atuavam na região da Trans garimpeira nos distritos de Moraes Almeida, Crepurizinho e Crepurizão no município de Itaituba (PÁ). Segundo informações, os equipamentos estavam sendo utilizados para atividades garimpeiras em áreas preservadas. Nesta segunda-feira, 31 de março de 2025, dois caminhões foram queimados pelos fiscais do IBAMA e ICMBio.

O Ibama não divulgou resultados da operação deflagrada este mês, conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a operação é conjunta (ICMBio/IBAMA) com outros orgãos no comando do Grupo Especial de Operações do Ibama com o objetivo de combater o garimpo ilegal na região em território paraense.

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, após análise detalhada de imagens de satélite e o recebimento de denúncias sobre o garimpo ilegal praticado por dragas na região, os agentes do Ibama realizaram a operação para interromper os danos ambientais e desestruturar a logística do crime, além de obter provas para a responsabilização dos envolvidos.

Durante a operação foram destruídas dragas, escavadeiras hidráulicas, motobombas, embarcações, geradores de energia e caminhões tanques (usado para transportar combustível), entre outros artefatos para a prática do garimpo ilegal. Os equipamentos estavam distribuídos em diversos acampamentos em garimpos na região da Trans garimpeira, no município de Itaituba (PÁ).

Ainda segundo o órgão, o alvo também é impedir o uso das chamadas balsas escariantes nos rios da região, tem causado impactos ambientais severos e afetado diretamente as populações tradicionais. Essas embarcações utilizam grandes brocas, motores potentes e canos de sucção que destroem as margens dos rios, assoreiam os cursos d’água e alteram suas características naturais.

