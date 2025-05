Operação apreende cerca de 30 quilos de skank no Pará

Entorpecentes eram transportados por dois passageiros em Terra Santa | Foto: Agência Pará

Ação faz parte da Operação Carga Máxima e também resultou na prisão de foragido da Justiça.

Neste sábado (24), militares do 41º Batalhão de Polícia Militar (41º BPM), sediado no município de Terra Santa, realizaram uma fiscalização nos portos da cidade e abordaram uma lancha proveniente do município de Parintins, no estado do Amazonas. Durante as buscas, dois passageiros foram flagrados portando entorpecentes.

Um dos suspeitos transportava aproximadamente 17 kg de substância análoga a skunk, enquanto o outro levava cerca de 14 kg da mesma substância, além de três aparelhos celulares. A operação também resultou na localização de um terceiro homem com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva.

Os três foram presos em flagrante e conduzidos, juntamente com o material ilícito apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Terra Santa, onde o caso foi registrado.

O comandante do 41º BPM, major Figueira, ressaltou a importância das ações de combate ao tráfico na região. “Esse trabalho é uma das diretrizes do nosso comando e é especialmente necessário no município de Terra Santa, que faz divisa com o estado do Amazonas e sabemos que é uma das rotas do tráfico. O tráfico de drogas é dinâmico e está sempre evoluindo para tentar driblar a fiscalização. Por outro lado, a Polícia Militar tem sido contundente em suas ações, conseguindo retirar de circulação uma expressiva quantidade de drogas”, afirmou.

A ação faz parte da Operação Carga Máxima, por meio da qual a Polícia Militar atua de forma estratégica no enfrentamento ao tráfico de drogas, com foco na segurança dos rios e cidades do oeste paraense, reafirmando sua missão de servir e proteger a população.

Fonte: Agência Pará

