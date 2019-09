Operação apreende seis caminhões carregados de madeira ilegal em Tucuruí, no PA

A carga pode ter sido retirada do Mosaico Lago de Tucuruí, área de proteção gerenciada pelo Ideflor-Bio, segundo o governo.

Operação de fiscalização apreense seis caminhões de madeira ilegal em Tucuruí, no PA — Foto: Reprodução / Agência Pará

Uma operação de fiscalização ambiental apreendeu seis caminhões carregados de madeira ilegal na sexta-feira (27) em Tucuruí, sudeste do estado. O resultado foi divulgado pelo Governo do Pará neste sábado.

A carga pode ter sido retirada do Mosaico Lago de Tucuruí, área de proteção gerenciada pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), segundo o governo. As madeiras são das espécies castanheira, maçaranduba, amapá, guajará e angelim vermelho.

A ação integrou Polícia Militar, Exército Brasileiro e Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município. Os autos de infração são lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Segundo o Governo do Estado, a extração ilegal de madeira na região já vinha sido monitorada. “A extração de madeira da castanheira, por exemplo, é expressamente proibida em qualquer situação, já que a espécie está na lista de ameaçadas de extinção”, diz em nota.

Ainda segundo o Governo, a madeira está sob a guarda do município, até que o processo de autuação seja finalizado. Em seguida, a carga deve ser cedida, doada ou leiloada.

Decreto presidencial

A operação, com apoio do Exército, ocorre após decreto do governo federal, prorrogado até dia 24 de outubro, no combate às queimadas na Amazônia. O envio de tropas completou um mês na terça (24).

O decreto de prorrogação foi publicado em edição extra do “Diário Oficial da União”, e mantém todas as regras da chamada Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ambiental. As tropas podem atuar, inclusive, em áreas de fronteira, em terras indígenas e em unidades federais de conservação ambiental.

A ajuda está disponível para a chamada Amazônia Legal, que inclui os sete estados da Região Norte, o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão.

