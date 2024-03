Operação apreendeu R$ 190 mil em medicamentos de farmácia usada em lavagem de dinheiro do tráfico no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- A Operação Follow the Money, deflagrada nesta semana pela Polícia Civil para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas de uma facção criminosa, em Sinop, resultou no fechamento de uma farmácia que era usada para dissimular as transações ilícitas.

A farmácia, localizada no bairro Tijucal, em Cuiabá, teve as atividades suspensas em representação judicial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, responsável pela investigação. Os medicamentos apreendidos, avaliados em 190 mil reais, foram doados à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. As buscas no local foram acompanhadas por fiscais da Vigilância Sanitária.

A Operação Follow the Money foi deflagrada na quinta-feira (21) para o cumprimento de 136 ordens judiciais, entre 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades da farmácia em Cuiabá.

Os mandados foram cumpridos em 11 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Derf Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional da Polícia Civil no município.

O delegado Victor Hugo Caetano explicou que ss investigações se desenvolveram a partir da apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.

A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas em Sinop, com a existência de empresas fantasmas e também de empresas reais, que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações .legais

Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores da facção criminosa e foi preso na operação. Os valores movimentados eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa, que se encontram custo.

Fonte: Polícia Civil de Sinop e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/15:03:51

