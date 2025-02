Operação Athena 2025: Menor é flagrado com motocicleta adulterada em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | Na noite de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, durante a Operação Athena 2025, um menor de idade foi apreendido em Novo Progresso por conduzir uma motocicleta com sinais identificadores adulterados.

Por volta das 22h30, o menor de iniciais W.O.S., de 17 anos, filho de Michele O. d. S. Foi flagrado pilotando uma motocicleta Honda Pop, vermelha, ano 2020, placa RWR 8I29, chassi 9C2JB0100LR026728, praticando direção perigosa.

Durante a abordagem policial, foi realizada consulta no sistema Sinesp Infoseg, onde se constatou que a numeração da placa divergia do chassi do veículo, confirmando a adulteração.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis. A operação faz parte de uma série de ações intensificadas para combater crimes e infrações de trânsito no município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações 46° BPM Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/02/2025/10:44:23

