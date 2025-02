Operação Athena da PM encerra festa clandestina em Santarém com apreensões e adolescentes consumindo álcool

Polícia flagrou adolescente em festa clandestina consumindo bebida alcoólica — Foto: Divulgação

Operação ocorreu na madrugada deste domingo (23) no bairro Nova República. Onze motos irregulares foram removidas pela ela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMT).

Na madrugada deste domingo (23), a Polícia Militar realizou a operação Athena em uma festa na rua 13 de Maio, no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará. Durante a ação, 11 motocicletas em situação irregular foram removidas, e diversos adolescentes foram encontrados consumindo bebidas alcoólicas, levando à suspensão do evento.

A operação foi conduzida pelo 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em colaboração com o Batalhão de Missões Especiais (2° BME) e a 1ª Companhia de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb). A equipe se deslocou até o local após receber denúncias e observar a ampla divulgação da festa nas redes sociais.

Ao perceber a chegada da polícia, o responsável pelo evento teria fugido, e, segundo o proprietário do imóvel, ele apenas alugou o espaço para a realização da festa, sem conhecimento das atividades que ocorreriam.

Além da apreensão das motocicletas, que foram verificadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMT), a polícia também tomou medidas em relação aos adolescentes presentes no evento. Todos foram encaminhados à Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca) para os procedimentos legais cabíveis.

Embora a festa tenha sido encerrada e as irregularidades constatadas, não houve prisões durante a operação.

Fonte:Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA

