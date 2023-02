Operação Carnaval 2023: PRF registrou 73 mortes nas rodovias federais

Número registrado é 32% menor do que o observado em 2022 (Foto:Divulgação / PRF).

Os estados com maiores registros de acidentes foram Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná

Durante o período de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 73 mortes nas rodovias federais de todo o país. O balanço feito pela PRF diz que o número registrado é 32% menor do que o observado em 2022, no qual houve a perda de 107 pessoas nas estradas.

Segundo informações, foram registradas apenas 1.085 acidentes, desde o primeiro minuto de sexta-feira (17) até às 23h59 da última quarta-feira (22). “A imprudência foi decisiva em grande parte de ocorrências: dados preliminares indicam que, pelo menos, 19 pessoas morreram em colisões frontais, ocorridas durante ultrapassagens indevidas”, comunicou a PRF.

Os estados com maiores registros de acidentes foram Minas Gerais com 162 acidentes, Santa Catarina com 117 e, por último, Paraná com 102.

Os acidentes deixaram, além dos mortos, 1.260 pessoas feridas, entre elas 260 em situação grave. Os acidentes estão com 26% a mais do que foi registrado no ano passado.

Operação Carnaval 2023

A operação da PRF constatou 30 mil infrações por excesso de velocidade, 7.436 ultrapassagens indevidas, 5.816 documentações irregulares, 3.574 situações de equipamento obrigatório ausente e 3.438 condutores sem habilitação. Cerca de 87 mil motoristas foram submetidos a teste de embriaguez e 2.371 haviam bebido antes de dirigir. Eles pagarão multa de R $2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Vitória Reimão em 23/02/2023/15:24:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...