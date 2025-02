Operação Carnaval 2025 – PRF reforça fiscalização nas principais rodovias do Pará

(Foto:Reprodução) – Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início à Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais do Pará na sexta-feira (28/02), estendendo-se até quarta-feira (05/03).

A ação faz parte da última etapa da Operação Rodovida e tem como objetivo mitigar sinistros e assegurar a segurança viária durante o período carnavalesco, um dos mais movimentados do ano.

A fiscalização será intensificada nos trechos considerados críticos do estado, especialmente na BR-316, principal rota de saída da capital para o interior. Haverá reforço no policiamento e patrulhamento com motocicletas para garantir maior agilidade na abordagem de veículos. Além disso, a PRF realizará rondas ostensivas em pontos estratégicos, principalmente nos horários de pico de fluxo viário.

Foco na embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas

Em 2025, a operação mantém o foco na fiscalização da combinação perigosa entre álcool e direção. No Carnaval de 2024, houve uma redução no número de infrações relacionadas a esse comportamento de risco, e a PRF busca manter essa tendência positiva. Serão realizadas fiscalizações com o uso de etilômetros (bafômetros) para coibir a condução de veículos sob efeito de álcool, além de ações educativas voltadas para motoristas e passageiros.

Além disso, a PRF atuará fortemente no combate ao excesso de velocidade e às ultrapassagens em locais proibidos, duas das principais causas de sinistros graves em rodovias federais. O monitoramento será realizado com radares portáteis e a presença de policiais em pontos estratégicos para flagrar condutores que desrespeitarem as regras de trânsito.

Os trechos com maior sinistralidade no estado também terão atenção redobrada, com presença de equipes da PRF para evitar sinistros e garantir a fluidez do trânsito.

Rodovida: integração para a segurança viária

A Operação Carnaval 2025 encerra as atividades da Operação Rodovida, que vem sendo realizada desde dezembro de 2024. Durante esse período, a PRF atuou de forma integrada com órgãos estaduais e municipais de trânsito para reforçar a segurança nas rodovias federais.

Dicas para viajar com segurança

Para garantir uma viagem tranquila e segura, a PRF reforça algumas orientações essenciais aos motoristas que irão pegar a estrada neste Carnaval:

Faça a manutenção do veículo antes de viajar;

Descanse antes de dirigir;

Use sempre o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

Jamais dirija sob efeito de álcool;

Respeite os limites de velocidade e a sinalização da via;

Ultrapasse apenas em locais permitidos e com segurança;

Não use o celular enquanto dirige.

A PRF reforça seu compromisso com a segurança viária e orienta que, em caso de emergência, os usuários das rodovias federais entrem em contato pelo telefone 191.

