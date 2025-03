Operação Carnaval do Detran autua 50 condutores sob influência de álcool em todo o Estado

(Foto: Reprodução) – A Operação Carnaval do Detran segue até o dia 6 de março

Os agentes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado atuaram mais de 50 condutores por dirigirem sob influência de álcool, entre eles, sete foram presos, durante a operação Carnaval que segue em 27 municípios.

Até a tarde desta terça-feira (4), um sinistro ocorrido no município de Salinópolis, entre um carro e um ciclista foi registrado. Não houve mortos no local.

“Nossas equipes estão nos municípios mais procurados no Carnaval, entre eles: Vigia, Mosqueiro, Cametá, Curuçá e Salinópolis, assim como ações em Santarém, Marabá, Parauapebas, Tucuruí e Itaituba, seguindo o planejamento realizado juntos à Secretária de Segurança com os demais órgãos do sistema. Estamos trabalhando para coibir a prática de beber e dirigir, a ultrapassagem em local proibido pela sinalização e também o excesso de velocidade. Somente na Vigia, quatro motoristas foram autuados e um preso por beber e dirigir” explicou o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Os agentes de fiscalização montam barreiras com o uso do etilômetros e contam com equipamentos instalados nas rodovias para registrar os veículos que não respeitarem os limites de velocidade ou acusarem alguma irregularidade administrativa ou criminal.

Movimentação – Os agentes estão distribuídos em pontos na Rodovia BR-316, principal via de saída e entrada de Belém. A orientação do órgão é que a população pegue a estrada para retorno à Capital antes das 6h da manhã ou após às 20h. O fluxo na tarde desta terça-feira, 04, é considerado tranquilo na BR 316, sentido Marituba-Belém.

A Operação Carnaval do Detran segue até o dia 6 de março.

Fonte: Cristiani Sousa (DETRAN) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/03/2025/15:23:16

