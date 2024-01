Operação conjunta com a PF prende uma pessoa e retira 50 invasores de terra indígena

A ação de retomada da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia, contou com participação da Funai e da Força Nacional.

Uma operação da Polícia Federal, em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Força Nacional, prendeu um homem e retirou da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau aproximadamente 50 pessoas que invadiram o território, localizado no município de Governador Jorge Teixeira, em Rondônia. A ação ocorreu no sábado (27), dias após o encaminhamento de ofício pela Funai noticiando os fatos.

“A Polícia Federal realizou diligências que confirmaram o contexto criminoso da ação e qualificaram uma das lideranças da movimentação delituosa”, afirmou a corporação. Foi autorizado pela Justiça o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, ambos em Rondônia. Um suspeito acabou sendo preso em flagrante durante a ação pela prática do crime de contrabando de produtos veterinários.

Participaram da operação 50 profissionais federais, sendo 26 da PF, quatro da Funai e 20 da Força Nacional. Parte da equipe ficou responsável por cumprir os mandados e o restante foi até o local da invasão, onde foi constatada a ilegalidade cometida por aproximadamente 50 pessoas. “Foram inutilizados cerca de oito barracões/tendas, além da retirada dos invasores”, afirmou a PF.

“Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, invasão de terras da União e desmatamento, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão”, detalhou a PF.

Fonte: R7 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2024/10:29:08

