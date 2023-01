Operação conjunta prende duas pessoas e apreende armas e munições no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sob a suspeita de posse ilegal de arma de fogo, dois homens foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Medicilândia para realizar as medidas cabíveis. (Com informações g1 Pará — Belém).

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) prendeu dois homens e apreendeu apreendem armas e munições, em Medicilândia, no sudoeste do Pará.

