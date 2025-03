Operação contra o desmatamento apreende 750 cabeças de gado e aplica mais de R$ 64 mil em multas no interior da Amazônia

Castanheira derrubada na PA-370 para impedir passagem de caminhões boiadeiros com gado apreendido pelo Ibama — Foto: Fabrício Damasceno / Tv Tapajós

Dois vereadores e um repórter de blog foram identificados pelo Ibama como pessoas que estavam à frente da derrubada de uma castanheira que interrompeu o tráfego na PA-370, na área da operação.

Durante operação de combate ao desmatamento realizada pelo Ibama e Força Nacional na manhã da última terça-feira (18) na região conhecida como Chapadão, em Santarém e também no município de Uruará, ambos na região oeste do Pará, 750 cabeças de gado foram apreendidas e multas que totalizam R$ 64.500 foram aplicadas contra dois vereadores e um repórter de blog de Santarém, por dificultarem a ação o Poder Público no exercício da atividade de fiscalização ambiental.

Os vereadores e o repórter autuados pelo Ibama, teriam participado de um movimento que resultou na derrubada de uma castanheira na manhã de terça, para impedir a passagem de caminhões boiadeiros com o gado apreendido pela PA-370, principal via de acesso do Chapadão para a sede do município de Santarém. Cada um foi multado em R$ 21.500, mas outras multas podem ser aplicadas pela mesma infração, assim que o Ibama identificar outras pessoas envolvidas na derrubada da árvore que é protegida pela lei federal nº 4.771.

“Durante o processo de retirada dos animais apreendidos nas áreas embargadas, houve resistência inclusive de figuras públicas de Santarém e Uruará, que derrubaram uma castanheira que é uma espécie ameaçada de extinção e imune ao corte, em cima da PA-370 interrompendo todo o fluxo ali. O Ibama identificou as pessoas que estavam à frente desse movimento, e qualquer pessoa que dificulte ação de órgãos públicos no trato de questões ambientais comete crime previsto na lei 9.605”, informou o coordenador de operações do Ibama, Hugo Loss.

O campo de atuação da operação “8 Segundos” corresponde a 12.800 hectares de desmatamento de agosto do ano passado até março deste ano, e segundo o Ibama é a maior área desmatada do Brasil para criação ilegal de gado. A área desmatada onde operação está concentrada esta semana nos municípios de Santarém e Uruará equivale a 640 campos de futebol.

“No monitoramento a gente observou que essas áreas vêm sendo utilizadas pela pecuária. Então essa área foi embargada por conta do desmatamento para prover a regeneração da área e a recuperação, mas está tendo um uso ilegal e não autorizado da área com atividade de pecuária”, destacou a analista ambiental do Ibama, Cinthia Masumoto.

Em uma semana de operação, o Ibama observou que o gado das áreas embargadas está sendo retirado. “Além da retirada de gado das áreas embargadas, a gente começa a observar uma interrupção do processo de desmatamento. Vamos seguir com a operação, porque o nosso objetivo é cessar com o desmatamento na área do Chapadão”, disse Hugo Loss.

Operação continua

Até o fim deste mês, Ibama e a Força Nacional seguirão realizando a força-tarefa para combater o desmatamento ilegal na região do Chapadão. A intenção é reduzir a área desmatada, que hoje equivale a 640 campos de futebol.

“No monitoramento a gente observou que essas áreas vêm sendo utilizadas pela pecuária. Então essa área foi embargada por conta do desmatamento para prover a regeneração da área e a recuperação, mas está tendo um uso ilegal e não autorizado da área com atividade de pecuária”, observou o coordenador de operações do Ibama, Hugo Loss.

O gado apreendido pelo Ibama foi levado em caminhões boiadeiros para um frigorífico do município de Santarém. os animais serão abatidos e de acordo com o Ibama, a carne será destinada a instituições públicas dos municípios afetados pelo desmatamento da área onde está concentrada a operação “8 segundos”.

O nome da operação é uma referência ao tempo em que o peão consegue se segurar em cima de um touro em rodeio.

