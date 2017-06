Operação cumpre mandados de busca e apreensão no combate a roubos e tráfico de drogas no PA

Um homem foi preso por tráfico de drogas. Ele teria ligação com roubo de veículos e invasão a residências.

As Polícias Civil e Militar de Igarapé-Açu, nordeste do Pará, deflagraram a operação “Samauma – Prata”, na Vila Santo Antônio do Prata, zona rural do município, para combater roubos e tráfico de drogas na região. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (23), ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão com base em denúncias realizadas ao disque-denúncia, pelo fone 181, informando sobre chegada de armas e drogas ao local. Um homem foi preso.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram uma quantidade de cocaína e dinheiro referente à venda do entorpecente. Na delegacia, segundo a polícia, foi constatado que o preso está ligado a uma associação criminosa que pratica roubo de carros, motos, assaltos a residências e tráfico de drogas.

“Com ele, já são quatro pessoas presas por envolvimento a roubos de veículos na região”, explica o delegado Augusto Damasceno, titular da Delegacia de Igarapé-Açu, e responsável pela operação. A ação policial contou com participação de 45 policiais civis e militares.

