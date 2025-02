Operação Curupira completa dois anos com redução no desmatamento no Pará

(Foto: Divulgação/ Ag. Pará)- A Operação Curupira, uma das principais iniciativas no combate a crimes ambientais no Pará, completou dois anos na última sexta-feira (7). Criada em 2023, a ação envolve equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), forças de segurança e órgãos de fiscalização, que atuam diretamente em áreas críticas do desmatamento.

Os resultados são expressivos: segundo o Projeto Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a área desmatada no estado caiu de 3.299 km² para 2.362 km² nesse período, uma redução de 937 km². Esse impacto positivo reforça o compromisso do governo na preservação ambiental e na repressão de crimes contra a natureza.

A operação foi iniciada com a instalação da primeira base em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, seguida por bases em Novo Progresso e Uruará. Até agora, já foram realizadas 1.792 fiscalizações, que resultaram na apreensão de maquinários ilegais, armas de fogo, munições e no embargo de mais de 500 mil hectares de áreas desmatadas.

Além de contribuir para a queda do desmatamento, a Operação Curupira também combate a criminalidade na região. Segundo o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, os crimes ambientais muitas vezes estão ligados a práticas ilegais como extração clandestina de madeira e exploração de minérios. Com a presença contínua do Estado nessas áreas, as ações ilegais têm sido cada vez mais dificultadas.

O Pará, que será sede da COP 30, segue firme no compromisso de preservar a floresta e desenvolver estratégias sustentáveis, como o Plano Estadual Amazônia Agora e o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa. A expectativa é que, com o fortalecimento da fiscalização, o desmatamento continue caindo nos próximos anos.

Fonte:Agência Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/06:50:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...