Operação Curupira: Equipes atuam em foco de desmatamento em São Félix do Xingu

(Foto: PMPA) – A Polícia Militar atua na Operação Curupira de forma integrada com os demais órgãos de segurança, em apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), para fiscalização e ações de prevenção dos crimes ambientais.

Dessa maneira, nesta última segunda-feira (7), as equipes receberam a denúncia de um possível foco de exploração de madeira. O local está nas dependências de uma propriedade que tem o Cadastro Ambiental Rural (CAR), localizado a cerca de 144 km da cidade de São Félix do Xingu.

Durante as incursões, foi constatada uma extensa exploração, sobretudo de madeira de castanheira. No geral, não haviam toras depositadas em pátios, portanto, infere-se que os infratores estão fazendo a retirada da madeira logo após a derrubada. Ainda assim, as equipes encontraram alguns segmentos de castanheira totalizando 15,267 m³, os quais foram inutilizados pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Além disso, avistaram-se espécimes com cortes e marcações para a derrubada. No retorno, as equipes pararam em uma residência na qual os moradores indicaram quem poderia ser o responsável pela exploração. Logo, o comboio seguiu para a sede da propriedade indicada para tentar localizar o suspeito. Entretanto, não havia pessoas no local, encontrando-se apenas uma nota fiscal em nome do indivíduo indicado pelos moradores. A área ficará sobre fiscalização e rondas das equipes.

A Operação Curupira se destaca como uma iniciativa necessária no combate contra o desmatamento ilegal e a exploração predatória dos recursos naturais. A atuação integrada das forças de segurança evidencia o comprometimento das autoridades em proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade da região.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/14:30:30

