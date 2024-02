Operação da PC desarticula ponto de extração de madeira ilegal no Mato Grosso

(Foto: Reprodução) -Um ponto de extração ilegal de madeira localizado na cidade de Querência foi descoberto pela Polícia Civil, na segunda-feira (12.02), na Operação Pitangueira, deflagrada pelos policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA) para combate ao desmatamento ilegal.

A ação resultou na localização de uma casa e de alojamentos utilizados pelos criminosos, além da apreensão de um trator e de diversos itens usados na prática ilícita, como motosserra, placas solares, geradores, bateria, entre outros objetos.

As diligências iniciaram após a equipe da DEMA receber informações sobre o crime ambiental em área de reserva na cidade de Querência, após a prisão de duas pessoas na região de uma propriedade rural a cerca de 80 quilômetros do município. Na ocasião, os suspeitos foram flagrados em um caminhão transportando 14 toras de madeira nativa retirada de área de preservação permanente.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Com base nas informações, a equipe da DEMA iniciou as diligências na região da MT-110, após a comunidade Pingo D’Água, conseguindo localizar a entrada da esplanada, onde logo observaram a movimentação de um caminhão prancha que carregou um trator que foi localizado na mata.

Em continuidade às diligências na mata, os policiais adentraram em trilhas, onde foram localizadas diversas esplanadas, com árvores cortadas, indicando que o local foi degradado recentemente. Um pouco mais a frente, os policiais encontraram três barracos de lona, que serviam como alojamento para as pessoas que estavam no local extraindo madeira.

Em um dos barracos, os policiais encontraram coldre, capa de colete tático e uma munição calibre 12 deflagrada, demonstrando a existência de seguranças para garantir a atividade dos madeireiros. Seguindo por outra trilha, os investigadores chegaram a avistar dois suspeitos que ao perceber a presença dos policiais empreenderam fuga pela mata.

Diante dos fatos, o trator e o restante do material ilícito foram apreendidos e encaminhados à delegacia. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos no crime.

Fonte: JK Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/09:20:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...