Operação da PC investiga desmatamento ilegal em cinco cidades do Pará

(Foto: PC ) – As investigações ocorreram nos municípios do Acará, Tailândia, Moju, Mocajuba e Cametá.

Cinco pessoas são detidas suspeitas de crime ambiental durante a operação “Segredo”, da Polícia Civil, que investiga desmatamento ilegal no Acará, Tailândia, Moju, Mocajuba e Cametá. A ação iniciou na terça-feira (27) e deve ser finalizada nesta sexta-feira (30). Equipamentos usados na exploração irregular foram apreendidos.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Flora (DRCCF), unidade vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa).

A operação foi elaborada também com o objetivo de cumprir requisições ministeriais. No decorrer das diligências, as equipes policiais obtiveram informações, por meio da Central de Monitoramento Ambiental da Demapa, que apontaram em relatório alertas de desmatamento nas regiões.

Na quarta-feira (28), os policiais civis localizaram uma extração clandestina de madeira na cidade de Moju, onde a equipe policial avistou cinco suspeitos realizando a atividade exploratória.

No mesmo perímetro, foram encontrados um caminhão carregado com madeiras em tora, duas máquinas, sendo uma do tipo pá carregadeira e outra um trator skid, uma motosserra, aproximadamente 100 toras de madeira derrubadas e duas armas de fogo.

Todos os materiais foram apreendidos e os suspeitos foram autuados pelas práticas citadas nos Artigos 50 e 51 da Lei Ambiental 9605/98, que prevê como ação criminosa destruir ou danificar florestas e vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente e o uso de motosserra sem as licenças da autoridade competente.

Além disso, o grupo de investigados também responderá por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após a prisão, eles foram conduzidos até a Delegacia de Baião para os procedimentos legais cabíveis.

Até o momento, foram lavrados três procedimentos policiais, cumprindo requisição do Ministério Público, para apurar crime de desmatamento também no município do Acará.

