Operação da PC prende dez pessoas no Pará e em mais dois estados

(Foto: PCPA) – Ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PA) e do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP) da Polícia Civil do Pará.

Resultou na prisão de dez pessoas investigadas por integrarem uma organização criminosa especializada no tráfico ilícito de entorpecentes, extorsões e em atentados contra agentes públicos. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (4), no âmbito da Operação “Saldo Devedor”, cujo objetivo foi cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

“Além das prisões preventivas, nós conseguimos efetuar duas prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes, já que com alguns alvos nós encontramos vasta quantidade de drogas. Uma das presas, que estava no município de Igarapé-Açu, foi flagrada com 267 gramas de cocaína, mais de 1,5 quilo de maconha, nove munições, balanças de precisão, dinheiro em espécie e e material para embalar as drogas. Ela vai responder também por posse ilegal de munição”, explicou o delegado Vitor Fontes, titular da Ficco/PA.

Em Camboriú (SC), um dos presos foi encontrado com 35,6 kg de maconha. O entorpecente estava na residência do investigado, que vai responder por tráfico ilícito de entorpecentes.

“Na primeira fase da operação nós cumprimos outros 37 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra investigados (hoje réus/condenados) por desempenharem a mesma função dentro da organização criminosa”, acrescentou o delegado.

A Ficco/PA é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Pará e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e visa realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado no Pará. A Operação contou ainda com a participação do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Santarém, da 16ª Seccional Urbana de Santarém, das Delegacias de Curuçá, Prainha e Igarapé-Açu, da Polícia Militar de Portel e Igarapé-Açu, e das Polícias Civis de Santa Catarina e Goiás.

Todos os presos foram encaminhados para os procedimentos legais na delegacia e já estão à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/15:26:05

