Operação da PF contra fraudes eletrônicas mira grupo suspeito de invadir contas bancárias, no Pará

Agentes da PF apreenderam diversos itens durante a operação em Belém. — Foto: PF PA

Grupo é suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal; quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Belém.

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (17) uma operação para combater fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de capitais. A ação em Belém teve como alvo um grupo criminoso suspeito de invadir contas de clientes da Caixa Econômica Federal.

Segundo a corporação, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes bairros da capital paraense. A PF informou que o prejuízo estimado às vítimas pode chegar a aproximadamente R$ 500 mil.

Modus Operandi

As investigações apontam que os suspeitos realizavam pagamentos de boletos falsos e transações simuladas. Para isso, utilizavam dados bancários de terceiros obtidos de forma fraudulenta.

Durante as buscas, a PF apreendeu chips de celular, cartões bancários, aparelhos celulares e um veículo. Todo o material será periciado para aprofundar as investigações.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude bancária eletrônica e lavagem de capitais.

