Operação da PF destrói 10 mil pés de maconha

BEPI e Polícia Federal erradicam roças de maconha com quase 10 mil pés no Sítio Cachoeira em Cabrobó. – (Foto:Divulgação PF)

Em duas incursões no mesmo terreno, durante realização da Operação Polígono II, em parceria com a Polícia Federal, policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) erradicaram duas plantações de maconha, segunda-feira (10/04), no Sítio Cachoeira, na zona rural de Cabrobó no Sertão de Pernambuco.

De acordo com as informações repassadas ao Blog O Povo com a Notícia. Na primeira delas, por volta das 13h, foram encontrados 8.544 pés da droga. Dando sequência às buscas, outro roçado foi localizado, às 16h, com 1.250 plantas.

Em ambos os casos, foi retirada uma pequena mostra para ser apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro para formalização das ocorrências, sendo o restante do material incinerado no próprio local de cultivo.

