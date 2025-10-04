Operação da PF destrói mais de 29 mil pés de maconha em área indígena no Maranhão

Operação Carcará VIII prendeu cinco pessoas, apreendeu armas e drogas e incinerou cerca de 10 toneladas de entorpecentes na região de Grajaú | Foto: PF

A Polícia Federal concluiu, nesta sexta-feira (3), a Operação Carcará VIII, voltada ao combate do plantio ilegal de maconha em áreas de difícil acesso no Maranhão, sobretudo nas terras indígenas Bacurizinho, Cana Brava e Porquinhos, na região de Grajaú.

A ação, iniciada em 29 de setembro, contou com apoio do Centro Tático Aéreo (CTA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Durante os trabalhos, os agentes erradicaram 29 mil pés de maconha e incineraram aproximadamente 10 toneladas da droga.

No primeiro dia de diligências, cinco pessoas foram presas em flagrante por envolvimento direto no cultivo ilegal. Com os suspeitos, a polícia apreendeu 7 kg de maconha já prontos para consumo e duas armas de fogo.

A Polícia Federal destacou que a operação representa mais um esforço no enfrentamento ao tráfico de drogas e na proteção das comunidades indígenas da região.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Ascom PF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/07:10:08

