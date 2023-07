Operação da PM apreende 650kg carne de caça ilegal no Marajó Oriental

(Divulgação/PMPA) – A ‘Operação Impacto’ apreendeu 650kg de carne de caça ilegal em duas ações realizadas no Marajó Oriental.

Em Muaná, Militares da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar realizaram a ‘Operação Impacto nos Rios’ na última sexta-feira, (8), onde prenderam um homem e apreenderam armas de fogo, além de 250kg de carne de capivara em Muaná. Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi criada uma ação de distribuição da carne apreendida para cerca de 96 famílias das comunidades mais carentes do município.

Enquanto em Cachoeira do Arari, uma guarnição do 8º Batalhão de Polícia Militar apreendeu 400kg de carne de caça ilegal em uma embarcação na tarde da última quarta-feira, (12). Os militares se deslocavam de Cachoeira do Arari com direção à Santa Cruz do Arari, quando abordaram uma embarcação nas margens do Rio Arari. Os suspeitos se evadiram do local, munidos de armas, e abandonaram oito sacos de carne de capivara na embarcação, pesando um total de 400kg.

O material apreendido foi encaminhado até a Unidade Integrada Pro Paz do município para serem realizados os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PMPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/16:26:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...