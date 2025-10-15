Operação da PM resulta em prisões por furto de carro, tráfico de drogas e receptação em Santarém (PA)

Seis pessoas foram conduzidas à 16ª Seccional de Polícia Civil — Foto: Blog do Pião/Reprodução

Veículo, botijas de gás e entorpecentes foram apreendidos durante ação policial nesta terça-feira (14).

Uma operação do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na condução de seis pessoas paras 16ª Seccional de Polícia Civil, entre elas quatro homens e duas mulheres, suspeitas de envolvimento com furto de um carro, tráfico de drogas e receptação de produtos de crime. A ação foi realizada nesta terça-feira (14), em diferentes pontos de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo a sargento Polliana Peixoto, a operação começou após o furto de um veículo Onix azul de uma residência no bairro Diamantino, durante a madrugada. O automóvel, junto com botijas de gás e joias, foi levado da casa da vítima. Ainda pela manhã, o carro foi localizado e devolvido ao proprietário, mas parte dos objetos furtados foi trocada por drogas em pontos de tráfico.

Durante as diligências, outro suspeito, que seria foragido do sistema penal, foi preso em uma área conhecida como “boca do Jambeiro”, no bairro São José Operário. Com ele, os policiais encontraram drogas, dinheiro em espécie, celulares e ferramentas que poderiam ser utilizadas em arrombamentos.

Um dos suspeitos, conhecido como “Melancia”, já é um velho conhecido da polícia e possui ficha extensa por furtos e outros crimes. Ele foi detido em flagrante e levado à delegacia. Durante a abordagem, confessou ter trocado as botijas furtadas por entorpecentes em uma casa no bairro Uruará, onde funciona um ponto de venda de drogas.

No local indicado, os policiais encontraram drogas e outros materiais relacionados à comercialização de entorpecentes. A dona da casa admitiu ter comprado uma botija de gás por R$ 50, sabendo que o produto era proveniente de furto. Ela também foi presa em flagrante por receptação.

O tenente Jonisson Sampaio, que acompanhou a operação, destacou o empenho das guarnições no enfrentamento à criminalidade.

“O tráfico de drogas é um câncer que atinge toda a sociedade. A Polícia Militar está nas ruas dia e noite, sol ou chuva, para garantir a segurança e tranquilidade da população”, afirmou o oficial.

Todos os suspeitos e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, onde passam pelos procedimentos cabíveis. O delegado de plantão deverá decidir quem permanecerá preso e quais serão liberados.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/07:00:00

