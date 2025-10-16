Operação da Polícia Civil mira esquema que envolve exploração de jogos de azar online ligados ao PCC

Foto:Reprodução | O grupo, que tem ligações com o PCC e a “máfia do cigarro”, movimentou mais de R$ 130 milhões ao longo de três anos.

A Polícia Civil cumpre 15 mandados de busca e apreensão contra um esquema criminoso que envolve a exploração de jogos de azar online, fraudes contra apostadores e lavagem de dinheiro. O grupo, que tem ligações com o PCC e a “máfia do cigarro”, movimentou mais de R$ 130 milhões ao longo de três anos, usando empresas de fachada, transferências e operações simuladas, além de lavagem de dinheiro.

Os agentes cumprem dois mandados na capital fluminense, 12 em Duque de Caxias e um em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Entre os alvos da ação estão pessoas ligadas ao contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho. Além das buscas, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 65 milhões em contas bancárias e o sequestro de veículos avaliados em mais de R$ 2 milhões.

Segundo a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, o grupo investigado mantém vínculos com outras estruturas criminosas da Baixada Fluminense, incluindo a chamada “máfia do cigarro”, envolvida em contrabando, corrupção e financiamento de crimes no Rio de Janeiro.

As investigações também apontam a participação de empresários ligados ao PCC, proprietários de companhias que atuavam no setor de venda de filtros de cigarro. Essas empresas recebiam transferências financeiras de outras pessoas jurídicas conectadas ao núcleo principal do grupo criminoso.

Segundo a Polícia, trata-se de uma estrutura criminosa sofisticada que atuava no ambiente digital e na economia paralela do Rio. De acordo com as investigações, para dissimular os valores ilícitos, o grupo utilizava empresas de fachada, transferências fracionadas e operações simuladas, espalhando as transações por diversas contas e ramos de atividade.

Além dos crimes financeiros, os núcleos investigados são suspeitos de ordenar homicídios de desafetos e concorrentes como forma de manter o controle sobre territórios e negócios ilegais.

Fonte: CBN

