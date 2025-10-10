Operação da Polícia Civil prende tesoureiro do CV e mais três suspeitos de tráfico, no Pará

Foto:Reprodução | Prisões foram realizadas por determinação da justiça com o apoio da Polícia Militar.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu nesta quinta-feira (9) quatro investigados por associação criminosa para o tráfico de drogas no município de faro, oeste do Pará, sendo um deles apontado como tesoureiro da facção Comando Vermelho (CV).

A operação “Tóxicos – 2ª Fase” foi deflagrada no início da manhã para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela justiça contra os suspeitos conhecidos pelos apelidos: Bayer, Juninho Play, Loirinho e Bex.

Segundo as investigações, os presos se uniram em uma associação para o tráfico de drogas no município de Faro, operacionalizado através do “disque-droga”, com utilização de motocicletas para entrega dos materiais entorpecentes.

De acordo com informações do delegado Weslley Vicente, além do cumprimento dos mandados de prisões preventivas, o suspeito “Bex”, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No endereço dele, foram localizados apetrechos para comercialização de tóxicos, como: material entorpecente, muitas embalagens plásticas, dinheiro em notas trocadas, tesoura e tubo de linha. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares pertencentes ao suspeito.

A investigação revelou que o suspeito conhecido como “Bayer”, exerce o cargo de tesoureiro do tráfico na facção criminosa Comando Vermelho, em Faro.

“Os investigados estavam associados para o crime de tráfico de drogas por meio de delivery ou disque-droga. Durante o cumprimento dos mandados, um deles foi preso em flagrante por tráfico. De acordo com as investigações ficou comprovado que outro deles operava como tesoureiro da facção Comando Vermelho. Todo o material apreendidos foi apresentado em sede policial e a comunicação das prisões já foi protocolada junto ao poder judiciário”, relatou o delegado Weslley Vicente.

Os presos se encontram recolhidos na Delegacia de Polícia Civil de Faro à disposição da justiça.

