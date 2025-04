Operação desarticula três pontos de garimpo ilegal dentro de área de preservação; em Itaituba (PA)

ICMBio e Força Nacional desarticulam três garimpos ilegais em APA no Pará. — Foto: Reprodução / ICMBio

Barreira de fiscalização do ICMBio, com apoio da Força Nacional, subsidia operações constantes que contabilizaram 7,9 milhões em autos de infração e também fez reduzir em 41% os alertas de desmatamento na região.

Uma fiscalização ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio da Força Nacional, desmobilizou três pontos de garimpo ilegal dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Três tratores do tipo pá-carregadeira e quatro motores foram inutilizados pelos agentes. Acampamentos de infratores ambientais foram desmontados. Duas aeronaves foram usadas para atingir os alvos dentro da APA.

A ação no eixo da rodovia Transgarimpeira ocorreu entre os dias 6 e 7 de abril. Na região há uma barreira de fiscalização ambiental que ocasionou na redução de 41% nos alertas de desmatamento, segundo o ICMBio.

A fiscalização ocorre no chamado “Arco do Desmatamento” e, desde que foi instalada, do início de dezembro de 2024 até 31 de março deste ano, o número de alertas no entorno da Unidade de Conservação, em quatro meses, reduziu de 2.133 para 1.272.

Em área desmatada, na mesma comparação, o percentual de redução fica maior, 76%: de 67,08 km² para 16,26 km². Os dados são do Programa Brasil Mais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O ICMBio informou que as ações a partir da barreira também impuseram prejuízos significativos aos crimes ambientais. A partir da instalação, no início de dezembro de 2024 até 31 de março, foram lavrados R$ 7,9 milhões em autos de infração; apreendidos R$ 56 milhões em bens; e embargadas 3.800 hectares de área.

A barreira é mantida com a presença permanente de fiscais com apoio de outras forças de segurança, que monitoram atividades locais, permitindo celeridade para coibir os crimes ambientais.

O coordenador de proteção da Coordenação Territorial do ICMBio em Itaituba (PA), Lincoln Michalski, disse que a presença é fundamental para coibir crimes ambientais.

“Estar no território, mantendo uma base local e realizando operações constantemente acarretou a redução significativa de alertas de desmatamento”, explica.

