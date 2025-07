Operação destrói garimpo ilegal que contaminava rios com mercúrio em floresta nacional no Pará

Apreensões em área de garimpo ilegal dentro de área florestal protegida — Foto: Ascom/PF

Escavadeiras, motores e acampamentos foram inutilizados em área de difícil acesso na Floresta Nacional de Carajás. Região afetada inclui o Rio Azul, afluente do Tocantins.

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal, ICMBio, Ibama e a Força Nacional desmantelou, nesta terça-feira (16), um complexo esquema de garimpo ilegal de ouro na região de Igarapé Gelado, em Parauapebas, sudeste do Pará. A extração predatória, que se estendia por cerca de 8 km em plena Floresta Nacional de Carajás, estava causando sérios danos ambientais e contaminando rios com mercúrio.

As equipes chegaram a uma área de difícil acesso onde encontraram seis escavadeiras hidráulicas, dez motores-bombas, quatro mil litros de combustível e diversos acampamentos de apoio. Todos os equipamentos foram inutilizados no local, conforme prevê a legislação ambiental, já que não era possível removê-los.

Além dos danos visíveis à vegetação e ao solo, os resíduos da mineração clandestina estão atingindo diretamente os cursos d’água da região, como o Rio Azul – um dos principais afluentes do Rio Itacaiúnas, que deságua no Tocantins. A suspeita é de que haja significativa contaminação por mercúrio, metal altamente tóxico usado no processo de separação do ouro.

Segundo o ICMBio, a área é considerada uma das mais ricas em biodiversidade da Amazônia. “A presença de mercúrio pode impactar não apenas a fauna aquática, mas também as comunidades ribeirinhas que dependem desses rios para consumo e alimentação”, afirmou um técnico ambiental que participou da ação.

A operação é parte de um esforço contínuo para conter o avanço do garimpo ilegal na Amazônia, que tem se intensificado nos últimos anos. Inquéritos policiais foram abertos para identificar os responsáveis pelos crimes ambientais e pela exploração econômica ilegal dos recursos naturais.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/09:30:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...