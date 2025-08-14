Operação do 18º BPM desarticula ponto de distribuição de drogas em Monte Alegre; mulher é presa

Material apreendido no ponto de distribuição de drogas que foi desarticulado pela Polícia Militar em Monte Alegre-PA — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido. A ação foi realizada no bairro Planalto.

Um ponto de distribuição de drogas foi desarticulado durante operação policial do 18º Batalhão da Polícia Militar (18º BPM) no município de Monte Alegre, oeste do Pará. Na ação realizada na noite desta quarta-feira (13), uma mulher de 24 anos foi presa, e um adolescente de 17 anos, que vai completar maioridade nesta sexta (15), foi apreendido.

De acordo com informações da PM, a dupla vivia como casal. Os dois são suspeitos de tráfico de drogas, e com eles a polícia encontrou com quase um quilo de drogas e mais de R$ 1.800 em espécie.

Ainda de acordo com a polícia, a dupla era responsável por armazenar, embalar e distribuir drogas na cidade de Monte Alegre.

A ação aconteceu no bairro Planalto, por volta das 18h, quando, em buscas na residência utilizada pelo casal como ponto de armazenamento, foram encontrados 975 gramas de drogas. O produto, inclusive, estava fracionado para distribuição.

Durante a ação, os policiais encontram na residência uma criança de poucos meses de vida, exposta aos riscos da atividade ilícita e ao manuseio das drogas. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ação para as devidas providências em relação à criança.

Na ação, foram apreendidos:

29 porções de Oxi, fracionadas em 25 gramas;

250 gramas de cocaína;

3 porções de Oxi, fracionadas em 3 gramas;

1 balança de precisão;

5 aparelhos celulares;

R$ 1.836,00;

Materiais utilizados para embalagem de drogas.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados na delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

